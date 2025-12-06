Fête du Père Noël Sainte-Livrade-sur-Lot
Fête du Père Noël Sainte-Livrade-sur-Lot samedi 6 décembre 2025.
Fête du Père Noël
Place Castelvielh et Place du Marché Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Au programme stands artisanaux, ateliers créatifs, buvette, restauration et de nombreuses animations tout au long de la journée !
Feu d’artifice à 18h au pied de la Tour du Roy pour clôturer la journée.
Place Castelvielh et Place du Marché Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 32 31 38
English : Fête du Père Noël
On the program: craft stalls, creative workshops, refreshments, food and lots of entertainment all day long!
Fireworks at 6pm at the foot of the Tour du Roy to bring the day to a close.
German : Fête du Père Noël
Auf dem Programm stehen Kunsthandwerker-Stände, kreative Workshops, Getränke- und Essensstände und zahlreiche Veranstaltungen den ganzen Tag über!
Feuerwerk um 18 Uhr am Fuße des Tour du Roy, um den Tag abzuschließen.
Italiano :
In programma: bancarelle di artigianato, laboratori creativi, rinfreschi, cibo e tanto intrattenimento per tutta la giornata!
Fuochi d’artificio alle 18.00 ai piedi della Tour du Roy per concludere la giornata.
Espanol : Fête du Père Noël
En el programa: puestos de artesanía, talleres creativos, refrescos, comida y mucha animación durante todo el día
A las 18:00, fuegos artificiales al pie de la Tour du Roy para clausurar la jornada.
L’événement Fête du Père Noël Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot