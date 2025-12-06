Fête du Père Noël

Place Castelvielh et Place du Marché Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Au programme stands artisanaux, ateliers créatifs, buvette, restauration et de nombreuses animations tout au long de la journée !

Feu d’artifice à 18h au pied de la Tour du Roy pour clôturer la journée.

Au programme stands artisanaux, ateliers créatifs, buvette, restauration et de nombreuses animations tout au long de la journée !

Feu d’artifice à 18h au pied de la Tour du Roy pour clôturer la journée. .

Place Castelvielh et Place du Marché Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 32 31 38

English : Fête du Père Noël

On the program: craft stalls, creative workshops, refreshments, food and lots of entertainment all day long!

Fireworks at 6pm at the foot of the Tour du Roy to bring the day to a close.

German : Fête du Père Noël

Auf dem Programm stehen Kunsthandwerker-Stände, kreative Workshops, Getränke- und Essensstände und zahlreiche Veranstaltungen den ganzen Tag über!

Feuerwerk um 18 Uhr am Fuße des Tour du Roy, um den Tag abzuschließen.

Italiano :

In programma: bancarelle di artigianato, laboratori creativi, rinfreschi, cibo e tanto intrattenimento per tutta la giornata!

Fuochi d’artificio alle 18.00 ai piedi della Tour du Roy per concludere la giornata.

Espanol : Fête du Père Noël

En el programa: puestos de artesanía, talleres creativos, refrescos, comida y mucha animación durante todo el día

A las 18:00, fuegos artificiales al pie de la Tour du Roy para clausurar la jornada.

L’événement Fête du Père Noël Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot