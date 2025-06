Fête du Petit Epeautre Séderon 13 juillet 2025 07:00

Drôme

Fête du Petit Epeautre Séderon Drôme

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Venez découvrir la première édition de la Fête du Petit épeautre de Haute Provence !

Séderon 26560 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 86 47 86

English :

Come and discover the first edition of the Fête du Petit épeautre de Haute Provence!

German :

Erleben Sie die erste Ausgabe des Einkornfestes der Haute Provence!

Italiano :

Venite a scoprire la prima edizione del Piccolo Festival del Farro dell’Alta Provenza!

Espanol :

¡Venga a descubrir la primera edición del Festival de la Pequeña Escanda de Alta Provenza!

