Fête du Petit Paris Husseren-Wesserling

Informations pratiques

Husseren-Wesserling

Fête du Petit Paris

29 Rue du Parc Husseren-Wesserling Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

La Fête du Petit Paris, une Garden Party costumée dans les Jardins du Parc de Wesserling

Le 19 juillet, les Jardins du Parc de Wesserling mettent à l’honneur le XIX¿ siècle lors d’une grande Garden Party costumée inspirée du Petit Paris de Wesserling. Le temps d’un après-midi, les Jardins mettent à l’honneur l’art de vivre du XIX¿ siècle. En famille ou entre amis, sortez vos plus belles tenues, ombrelles, chapeaux et costumes d’époque pour déambuler dans les jardins et profiter d’animations inspirées des loisirs d’antan.

Programme

À partir de 14h

14h30 Orgue de Barbarie

15h00 Défilé des enfants en costume d’époque

15h30 Balade en calèche au Parc Rural

16h30 Goûter au Hangar du Potager

Et, tout au long de l’après-midi

Jeux et ateliers d’autrefois cerceaux, croquet, cordes à sauter, courses en sacs à patates et activités créatives.

Informations pratiques

• Samedi 19 juillet

• Jardins du Parc de Wesserling, en Alsace

• Costume d’époque conseillé (sans obligation). Les visiteurs intégralement costumé bénéficient d’une entrée gratuite le jour de l’événement.

• Animation comprise dans le billet d’entrée du Parc.

Revêtez vos plus belles tenues et prenez part à l’événement le plus élégant et insolite de l’été dans les Jardins du Parc de Wesserling.

La Fête du Petit Paris

Une Garden Party costumée dans les Jardins du Parc de Wesserling

Le 19 juillet, les Jardins du Parc de Wesserling mettent à l’honneur le XIX¿ siècle lors d’une grande Garden Party costumée inspirée du Petit Paris de Wesserling.

Du temps de la grande époque de l’odyssée textile alsacienne, la Manufacture de Wesserling faisait rayonner toute la vallée grâce à son dynamisme, son patrimoine remarquable et ses jardins d’agrément. Surnommé le Petit Paris , le site accueillait réceptions, promenades et moments de convivialité dans un cadre raffiné.

Le temps d’un après-midi, les Jardins mettent à l’honneur l’art de vivre du XIX¿ siècle. En famille ou entre amis, sortez vos plus belles tenues, ombrelles, chapeaux et costumes d’époque pour déambuler dans les jardins et profiter d’animations inspirées des loisirs d’antan.

Programme

À partir de 14h

14h30 Orgue de Barbarie

15h00 Défilé des enfants en costume d’époque

15h30 Balade en calèche au Parc Rural

16h30 Goûter au Hangar du Potager

Et, tout au long de l’après-midi

Jeux et ateliers d’autrefois cerceaux, croquet, cordes à sauter, courses en sacs à patates et activités créatives.

Informations pratiques

• Samedi 19 juillet

• Jardins du Parc de Wesserling, en Alsace

• Costume d’époque conseillé (sans obligation). Les visiteurs intégralement costumé bénéficient d’une entrée gratuite le jour de l’événement.

• Animation comprise dans le billet d’entrée du Parc.

Revêtez vos plus belles tenues et prenez part à l’événement le plus élégant et insolite de l’été dans les Jardins du Parc de Wesserling. .

29 Rue du Parc Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 28 08 info@parc-wesserling.fr

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English :

La F%EAte du Petit Paris, a Costume Garden Party in the Gardens of Wesserling Park

On July 19, the Wesserling Park Gardens will celebrate the 19th century with a grand costume garden party inspired by Wesserling’s “Petit Paris.” For one afternoon, the gardens will celebrate the 19th-century art of living. Whether with family or friends, bring out your finest outfits, parasols, hats, and period costumes to stroll through the gardens and enjoy activities inspired by the pastimes of yesteryear.

Program:

Starting at 2:00 p.m.

2:30 p.m.: Barrel organ

3:00 p.m.: Children’s parade in period costumes

3:30 p.m.: Horse-drawn carriage ride in the Rural Park

4:30 p.m.: Afternoon snack at the Hangar du Potager

And, throughout the afternoon:

Old-fashioned games and workshops: hoops, croquet, jump rope, potato sack races, and creative activities.

Practical Information:

? Saturday, July 19

? Wesserling Park Gardens, in Alsace

? Period costumes recommended (but not required). Visitors in full costume enjoy free admission on the day of the event.

? Activities included with the park’s admission ticket.

Put on your finest outfits and take part in the most elegant and unique event of the summer in the Wesserling Park Gardens.

L’événement Fête du Petit Paris Husseren-Wesserling a été mis à jour le 2026-07-09 par Parc de Wesserling