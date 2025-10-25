Fête du Phénix III de l’écocentre Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie

Fête du Phénix III de l’écocentre Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie samedi 25 octobre 2025.

Fête du Phénix III de l’écocentre

Ecocentre 193 Allée de la Source Froide Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Un beau prétexte pour inaugurer officiellement la cuisine et s’offrir un concert bal trad avec le groupe NAM L’I pour danser jusqu’au bout de la nuit !

Ecocentre 193 Allée de la Source Froide Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 50 07 contact@ecocentre.org

English : Fête du Phénix III de l’écocentre

A great excuse to officially inaugurate the kitchen and treat yourself to a trad ball concert with the group NAM L?I to dance the night away!

German : Fête du Phénix III de l’écocentre

Ein schöner Vorwand, um die Küche offiziell einzuweihen und sich ein Bal-Trad-Konzert mit der Gruppe NAM L?I zu gönnen, um bis zum Ende der Nacht zu tanzen!

Italiano :

È la scusa perfetta per aprire ufficialmente la cucina e godersi un concerto di danza tradizionale con il gruppo NAM L?I, ballando tutta la notte!

Espanol : Fête du Phénix III de l’écocentre

Es la excusa perfecta para inaugurar oficialmente la cocina y disfrutar de un concierto de danza tradicional con el grupo NAM L’I, ¡y bailar toda la noche!

