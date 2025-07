Fête du Picodon à Dieulefit marché aux picodons et produits régionaux Dieulefit

Fête du Picodon à Dieulefit marché aux picodons et produits régionaux Dieulefit dimanche 10 août 2025.

Fête du Picodon à Dieulefit marché aux picodons et produits régionaux

centre ville Dieulefit Drôme

Début : Dimanche 2025-08-10

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Venez nombreux pour découvrir le fabuleux univers du fromage de chèvre « le Picodon » Toute la journée, en plein coeur d’un village de la Drôme Provençale, dans une ambiance festive et authentique.

centre ville Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49 pittet.serge@neuf.fr

English :

Come and discover the fabulous world of goat cheese « Picodon » All day long, in the heart of a village in the Drôme Provençale, in a festive and authentic atmosphere.

German :

Kommen Sie zahlreich, um die fabelhafte Welt des Ziegenkäses « Le Picodon » zu entdecken. Den ganzen Tag lang, im Herzen eines Dorfes in der Drôme Provençale, in einer festlichen und authentischen Atmosphäre.

Italiano :

Venite tutti a scoprire il favoloso mondo del formaggio di capra Picodon. Tutto il giorno, nel cuore di un villaggio della Drôme Provençale, in un’atmosfera festosa e autentica.

Espanol :

Vengan todos a descubrir el fabuloso mundo del queso de cabra Picodon. Durante todo el día, en el corazón de un pueblo de la Drôme provenzal, en un ambiente festivo y auténtico.

