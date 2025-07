Fête du Picodon, Concert cumbia ¡ Amor y Onda, música Ya ! Saou

Fête du Picodon, Concert cumbia ¡ Amor y Onda, música Ya ! Saou dimanche 20 juillet 2025.

Fête du Picodon, Concert cumbia ¡ Amor y Onda, música Ya !

Scène Cagnards Saou Drôme

Début : 2025-07-20 21:00:00

fin : 2025-07-20 22:15:00

Date(s) :

2025-07-20

Onda Ya puise son inspiration au coeur des cumbias traditionnelles, des musiques brésiliennes et des racines afro-latines.

Scène Cagnards Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@fetedupicodon.com

English :

Onda Ya draws its inspiration from traditional cumbias, Brazilian music and Afro-Latin roots.

German :

Onda Ya schöpft ihre Inspiration aus dem Herzen der traditionellen Cumbias, der brasilianischen Musik und den afro-lateinamerikanischen Wurzeln.

Italiano :

Onda Ya trae ispirazione dalle cumbias tradizionali, dalla musica brasiliana e dalle radici afro-latine.

Espanol :

Onda Ya se inspira en las cumbias tradicionales, la música brasileña y las raíces afrolatinas.

