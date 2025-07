Fête du Picodon, concert Turfu, Guinche core Saou

Fête du Picodon, concert Turfu, Guinche core Saou samedi 19 juillet 2025.

Fête du Picodon, concert Turfu, Guinche core

Scène des Cagnards Saou Drôme

Début : 2025-07-19 23:15:00

fin : 2025-07-19 00:35:00

2025-07-19

Turfu est un duo accordéon et batterie/Synthé.

Scène des Cagnards Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@fetedupicodon.com

English :

Turfu is an accordion and drums/synth duo.

German :

Turfu ist ein Duo aus Akkordeon und Schlagzeug/Synthesizer.

Italiano :

Turfu è un duo di fisarmonica e batteria/synth.

Espanol :

Turfu es un dúo de acordeón y batería/sintetizador.

L'événement Fête du Picodon, concert Turfu, Guinche core Saou a été mis à jour le 2025-06-29