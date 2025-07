Fête du Picodon, Deuxième partie du bal folk Saou

Fête du Picodon, Deuxième partie du bal folk Saou samedi 19 juillet 2025.

Fête du Picodon, Deuxième partie du bal folk

Scène des Cagnards Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 21:15:00

fin : 2025-07-19 22:45:00

Date(s) :

2025-07-19

Duo Brotto Milleret, la part des anges

Si t’aimes le diato, tu aimeras ce duo !

Scène des Cagnards Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@fetedupicodon.com

English :

Duo Brotto Milleret, the angels’ share

If you like diatonic music, you’ll love this duo!

German :

Duo Brotto Milleret, der Anteil der Engel

Wenn du Diato magst, wirst du auch dieses Duo mögen!

Italiano :

Duo Brotto Milleret, la parte degli angeli

Se vi piace la musica diatonica, amerete questo duo!

Espanol :

Dúo Brotto Milleret, la parte de los ángeles

Si te gusta la música diatónica, ¡este dúo te encantará!

