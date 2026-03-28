Fête du pissenlit Auberge du Val au Cesne Croix-Mare

Fête du pissenlit

Auberge du Val au Cesne 140 Croix-Mare Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 09:00:00

fin : 2026-04-06 17:30:00

Date(s) :

2026-04-06

Le lundi de Pâques, l’Auberge du Val au Cesne se transforme en lieu de vie, de rencontres et de découvertes. Au fil de la journée, vous pourrez flâner entre les créations d’artisans passionnés art floral, vannerie, poterie, bougies, bijoux… Pour ceux qui aiment prendre le temps autrement, plusieurs randonnées partiront directement de l’auberge, au cœur des paysages de saison. Et bien-sûr, la table suivra le rythme du printemps avec une cuisine autour du pissenlit et du lin. .

Auberge du Val au Cesne 140 Croix-Mare 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 63 06 valaucesne@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du pissenlit

L’événement Fête du pissenlit Croix-Mare a été mis à jour le 2026-03-28 par Yvetot Normandie Tourisme