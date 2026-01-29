Fête du plan d’eau

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le plan d’eau de Mézières-Ecluzelles est en fête ! Une journée pleine d’activités vous attend ferme pédagogique, activités nautiques, Learn’O, jeux en bois géants, visites et ateliers thématiques.

Ambiance musicale garantie !

Détails à venir sur ot-dreux.fr

Gratuit

RDV dès 9h30 à la Maison des Espaces Naturels et à la Base Nautique de l’Agglo du Pays de Dreux .

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Mézières-Ecluzelles lake is having a party! A day full of activities awaits you: educational farm, water activities, Learn’O, giant wooden games, themed visits and workshops.

L’événement Fête du plan d’eau Écluzelles a été mis à jour le 2026-02-02 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX