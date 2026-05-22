Montcombroux-les-Mines

Fête du plateau

Place de la liberté Montcombroux-les-Mines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Fête de l’été annuelle de Montcombroux-les-Mines sous un nouveau format !

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Place de la liberté Montcombroux-les-Mines 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 99 42 96

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English :

Montcombroux-les-Mines’ annual summer festival in a new format!

L’événement Fête du plateau Montcombroux-les-Mines a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire