Fête du plateau Montcombroux-les-Mines
Fête du plateau Montcombroux-les-Mines dimanche 26 juillet 2026.
Montcombroux-les-Mines
Fête du plateau
Place de la liberté Montcombroux-les-Mines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Fête de l’été annuelle de Montcombroux-les-Mines sous un nouveau format !
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Place de la liberté Montcombroux-les-Mines 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 99 42 96
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English :
Montcombroux-les-Mines’ annual summer festival in a new format!
L’événement Fête du plateau Montcombroux-les-Mines a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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