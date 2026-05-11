Mantilly

Fête du Poiré

Place de la Mairie Mantilly Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18 01:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

La traditionnelle Fête du Poiré reprend du service par le comité des fêtes de Mantilly le week-end du 18 et 19 juillet 2026.

Le samedi soir, repas dansant sous chapiteau à partir de 20H00 et sur réservation

Le dimanche à partir de midi , repas sous chapiteau suivi de concert (voir affiche jointe)

divers exposants et artisans de produits locaux , jeu de bois et structure gonflable pour les enfants .

Place de la Mairie Mantilly 61350 Orne Normandie +33 7 60 07 00 47 famille.rainfray@orange.fr

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English : Fête du Poiré

L’événement Fête du Poiré Mantilly a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne