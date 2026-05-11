Fête du Poiré Mantilly
Fête du Poiré Mantilly samedi 18 juillet 2026.
Mantilly
Fête du Poiré
Place de la Mairie Mantilly Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18 01:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
La traditionnelle Fête du Poiré reprend du service par le comité des fêtes de Mantilly le week-end du 18 et 19 juillet 2026.
Le samedi soir, repas dansant sous chapiteau à partir de 20H00 et sur réservation
Le dimanche à partir de midi , repas sous chapiteau suivi de concert (voir affiche jointe)
divers exposants et artisans de produits locaux , jeu de bois et structure gonflable pour les enfants .
Place de la Mairie Mantilly 61350 Orne Normandie +33 7 60 07 00 47 famille.rainfray@orange.fr
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English : Fête du Poiré
L’événement Fête du Poiré Mantilly a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne