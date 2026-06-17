Wandignies-Hamage

Fête du Poireau

Wandignies-Hamage Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

La Fête du Poireau fait son retour pour la 15ème édition à Wandignies-Hamage le dimanche 20 septembre 2026 !

Célébrez le poireau dans tout ces états lors de la traditionnelle Fête du Poireau à Wandignies-Hamage le dimanche 20 septembre 2026 !

Au programme

– Brocante de 8h à 15h pour dénicher des objets de collection, jouets, vêtements ou autres trouvailles

– Inauguration à 10h30

– Concert de Nanking et de Driff

– Animation du groupe Festi’Notes dans les rues du village

– Buvette et restauration sur place

Entrée gratuite et ouvert à tous, venez nombreux !

Organisée par Festi’sports et la mairie de Wandignies-Hamage. .

Wandignies-Hamage 59870 Nord Hauts-de-France festisports59870@gmail.com

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English :

The Leek Festival is back for its 15th edition in Wandignies-Hamage on Sunday, September 20, 2026!

L’événement Fête du Poireau Wandignies-Hamage a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent