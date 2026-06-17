Fête du Poireau Wandignies-Hamage
Fête du Poireau Wandignies-Hamage dimanche 20 septembre 2026.
Wandignies-Hamage
Fête du Poireau
Wandignies-Hamage Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
La Fête du Poireau fait son retour pour la 15ème édition à Wandignies-Hamage le dimanche 20 septembre 2026 !
Célébrez le poireau dans tout ces états lors de la traditionnelle Fête du Poireau à Wandignies-Hamage le dimanche 20 septembre 2026 !
Au programme
– Brocante de 8h à 15h pour dénicher des objets de collection, jouets, vêtements ou autres trouvailles
– Inauguration à 10h30
– Concert de Nanking et de Driff
– Animation du groupe Festi’Notes dans les rues du village
– Buvette et restauration sur place
Entrée gratuite et ouvert à tous, venez nombreux !
Organisée par Festi’sports et la mairie de Wandignies-Hamage. .
Wandignies-Hamage 59870 Nord Hauts-de-France festisports59870@gmail.com
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English :
The Leek Festival is back for its 15th edition in Wandignies-Hamage on Sunday, September 20, 2026!
L’événement Fête du Poireau Wandignies-Hamage a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent