Fête du Pommé Salle des fêtes de Rimou Rimou

Salle des fêtes de Rimou Rue du Bas Mena Rimou Ille-et-Vilaine

Venez participer à la Fête du Pommé organisée par l’Association Le Pommé Rimois, au profit des associations APE Romazy et Rimou et ACCA Romazy.

Le pommé est une réduction de pommes à cidre et de jus de pommes fraichement pressé, non fermenté (autrefois, le cidre doux était utilisé). Tradition du pays gallo, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, les familles paysannes le préparaient à l’issue du pressage de leurs récoltes de pommes. Elles s’alimentaient quotidiennement de pommé étalé sur du pain. Le beurre, quant à lui, était destiné à la vente, tandis que le sucre était avantageusement remplacé par cette réduction. D’où son nom de beurre du pauvre .

Aujourd’hui, la tradition perdure grâce à des associations. Ainsi Le Pommé Rimois recrée l’ambiance d’autrefois avec la ramouegie, ce savoir-faire culinaire, et la veillée traditionnelle de chants et danses bretonnes qui va avec.

Au programme

– Le vendredi épluchage des pommes à partir de 14h et lancement de la cuisson.

– Le samedi cuisson et mise en pot de 9h à 18h

– Buvette et restauration sur place produits du terroir (Boisson à base de pommes, galettes et crêpes réalisées sur place, caramel au beurre salé)

– Animation bretonne avec la participation du Duo Car et Ment.

Sur place, vente de pots de Pommé.

Entrée gratuite .

