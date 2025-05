Fête du poney – Etrier de Cahors-Bégoux Cahors, 18 mai 2025 14:00, Cahors.

Fête du poney Etrier de Cahors-Bégoux Chemin de la Bourriette Cahors Lot

Début : 2025-05-18 14:00:00

fin : 2025-05-18 16:30:00

2025-05-18

Le centre équestre « Etrier de Cahors-Bégoux » participe à la journée nationale du poney. Cette fête s’adresse à tous.

Animations de 14h à 16h30, stand d’accueil, visite du centre, parcours des sens à poney.

A partir de 18 mois. .

Etrier de Cahors-Bégoux Chemin de la Bourriette

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 38 89

English :

The « Etrier de Cahors-Bégoux » equestrian center is taking part in National Pony Day. The event is open to all.

German :

Das Reitzentrum « Etrier de Cahors-Bégoux » nimmt am nationalen Ponytag teil. Dieses Fest richtet sich an alle.

Italiano :

Il centro di equitazione Etrier de Cahors-Bégoux partecipa alla giornata nazionale del pony. Questo festival è aperto a tutti.

Espanol :

El centro ecuestre Etrier de Cahors-Bégoux participa en el día nacional del poni. Esta fiesta está abierta a todos.

