Fête du Poney club de la cote La Côte Aunac-sur-Charente 22 juin 2025 14:30

Charente

Fête du Poney club de la cote La Côte Chenommet Aunac-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-22 14:30:00

fin : 2025-06-22 17:09:00

Date(s) :

2025-06-22

Le poney club de la Cote fête ses 37 ans cette année et comme tout les ans les élèves cavaliers du club ce réunissent pour réaliser des démonstration, une kermesse, une tombola, des batêmes ou encore une buvette pour une après-midi convivial et familiale.

.

La Côte Chenommet

Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 08 52 poneyclubdelacote@gmail.com

English :

The Pony Club de la Cote is celebrating its 37th anniversary this year, and just like every year, the club’s student riders are getting together for demonstrations, a fair, a tombola, batêmes and a refreshment bar for a convivial family afternoon.

German :

Der Poney Club de la Cote feiert dieses Jahr sein 37-jähriges Bestehen und wie jedes Jahr versammeln sich die Reitschüler des Clubs, um Vorführungen, eine Kirmes, eine Tombola, Bassemen oder auch einen Getränkestand für einen geselligen und familiären Nachmittag zu organisieren.

Italiano :

Il Pony Club de la Cote festeggia quest’anno il suo 37° anniversario e, come ogni anno, gli allievi cavalieri del club si riuniscono per dimostrazioni, fiera, tombola, battute e bar per un pomeriggio in famiglia.

Espanol :

El Pony Club de la Cote celebra este año su 37º aniversario y, como cada año, los alumnos jinetes del club se reúnen para realizar demostraciones, una feria, una tómbola, batêmes y un bar de refrescos para pasar una agradable tarde en familia.

L’événement Fête du Poney club de la cote Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2025-05-30 par Office de tourisme Destination Nord Charente