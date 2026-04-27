Niederrœdern

Fête du Poney

9 route de Wintenbach Niederrœdern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Au programme, démonstration d’equifeel, derby cross, CSO interne, equifun… Petite restauration et balades à Poney tout au long de la journée.

Au programme de cette journée, activités poney, démonstration, CSO interne, balades à Poney tout au long de la journée. Tartes flambées en soirée. .

9 route de Wintenbach Niederrœdern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 04 72 52 pc.ecureuils@yahoo.fr

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English :

On the program: equifeel demonstration, derby cross, internal show jumping, equifun… Snacks and pony rides throughout the day.

L’événement Fête du Poney Niederrœdern a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg