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Fête du Poney Niederrœdern

Fête du Poney Niederrœdern dimanche 10 mai 2026.

Adresse : 9 route de Wintenbach

Ville : 67470 Niederrœdern

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Niederrœdern

Fête du Poney

9 route de Wintenbach Niederrœdern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Au programme, démonstration d’equifeel, derby cross, CSO interne, equifun… Petite restauration et balades à Poney tout au long de la journée.
Au programme de cette journée, activités poney, démonstration, CSO interne, balades à Poney tout au long de la journée. Tartes flambées en soirée.   .

9 route de Wintenbach Niederrœdern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 04 72 52  pc.ecureuils@yahoo.fr

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English :

On the program: equifeel demonstration, derby cross, internal show jumping, equifun… Snacks and pony rides throughout the day.

L’événement Fête du Poney Niederrœdern a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg

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