Informations pratiques

Siorac-en-Périgord

Fête du Pont à Siorac-en-Périgord

Siorac-en-Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Traditionnelle fête du pont

Vendredi 31 Repas champêtre à 19h30. Réservation au 06 37 18 22 76

Samedi 1 Vide grenier de 9h00 à 18h00 et soirée cabaret à 20h30 sous chapiteau, entrée gratuite

Dimanche 2 Vide grenier de 9h00 à 18h00, bal gratuit avec l’orchestre Alain Michel

et feu d’artifice

Traditionnelle fête du pont

Vendredi 31 Repas champêtre à 19h30. Réservation au 06 37 18 22 76

Samedi 1 Vide grenier de 9h00 à 18h00 et soirée cabaret à 20h30 sous chapiteau, entrée gratuite

Dimanche 2 Vide grenier de 9h00 à 18h00, bal gratuit avec l’orchestre Alain Michel (restauration sur place grillades, frites, boissons) et feu d’artifice à 22h30. .

Siorac-en-Périgord 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 18 22 76

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English : Fête du Pont à Siorac-en-Périgord

Traditional Long Weekend Festival

Friday, the 31st: Country-style dinner at 7:30 p.m. Reservations at 06 37 18 22 76

Saturday, the 1st: Yard sale from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. and cabaret evening at 8:30 p.m. under the big top; free admission

Sunday, the 2nd: Flea market from 9:00 a.m. to 6:00 p.m., free dance with the Alain Michel Orchestra

and fireworks

L’événement Fête du Pont à Siorac-en-Périgord Siorac-en-Périgord a été mis à jour le 2026-07-22 par Périgord Noir Vallée Dordogne