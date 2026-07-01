Fête du Pont à Siorac-en-Périgord Siorac-en-Périgord
vendredi 31 juillet 2026 · Siorac-en-Périgord
Informations pratiques
Siorac-en-Périgord
Fête du Pont à Siorac-en-Périgord
Siorac-en-Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Traditionnelle fête du pont
Vendredi 31 Repas champêtre à 19h30. Réservation au 06 37 18 22 76
Samedi 1 Vide grenier de 9h00 à 18h00 et soirée cabaret à 20h30 sous chapiteau, entrée gratuite
Dimanche 2 Vide grenier de 9h00 à 18h00, bal gratuit avec l’orchestre Alain Michel
et feu d’artifice
Traditionnelle fête du pont
Vendredi 31 Repas champêtre à 19h30. Réservation au 06 37 18 22 76
Samedi 1 Vide grenier de 9h00 à 18h00 et soirée cabaret à 20h30 sous chapiteau, entrée gratuite
Dimanche 2 Vide grenier de 9h00 à 18h00, bal gratuit avec l’orchestre Alain Michel (restauration sur place grillades, frites, boissons) et feu d’artifice à 22h30. .
Siorac-en-Périgord 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 18 22 76
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English : Fête du Pont à Siorac-en-Périgord
Traditional Long Weekend Festival
Friday, the 31st: Country-style dinner at 7:30 p.m. Reservations at 06 37 18 22 76
Saturday, the 1st: Yard sale from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. and cabaret evening at 8:30 p.m. under the big top; free admission
Sunday, the 2nd: Flea market from 9:00 a.m. to 6:00 p.m., free dance with the Alain Michel Orchestra
and fireworks
L’événement Fête du Pont à Siorac-en-Périgord Siorac-en-Périgord a été mis à jour le 2026-07-22 par Périgord Noir Vallée Dordogne
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