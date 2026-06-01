FÊTE DU PONT Cabanac-Cazaux
FÊTE DU PONT Cabanac-Cazaux vendredi 26 juin 2026.
Cabanac-Cazaux
FÊTE DU PONT
Cabanac-Cazaux Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Fête locale, 3 jours de fête, de convivialité et de bonne humeur !
Vendredi 26 juin
19h30 Apéritif (1 offert)
20h30 Repas animé par le duo MATHIEU GUILBERT, au menu
Jambon melon, Carbonnade flamande, fromage et dessert, pain vin café compris.
23h Bal disco avec le podium LAMNEZIA
Samedi 27 juin
14h Pétanque en doublette (5€/personne)
20h Grillades au choix frites 8€
21h Diffusion de la finale TOP 14 sur grand écran
22h30 Brandon de la Saint-Jean
23h Bal disco avec le podium ECLAIR
Dimanche 28 juin
11h Départ de la sérénade animée par MATHIEU GUILBERT
3 jours de fête, de convivialité et de bonne humeur ! 20 .
Cabanac-Cazaux 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Fête locale, 3 days of festivities, conviviality and good cheer!
L’événement FÊTE DU PONT Cabanac-Cazaux a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE