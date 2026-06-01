Cabanac-Cazaux

FÊTE DU PONT

Cabanac-Cazaux Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Fête locale, 3 jours de fête, de convivialité et de bonne humeur !

Vendredi 26 juin

19h30 Apéritif (1 offert)

20h30 Repas animé par le duo MATHIEU GUILBERT, au menu

Jambon melon, Carbonnade flamande, fromage et dessert, pain vin café compris.

23h Bal disco avec le podium LAMNEZIA

Samedi 27 juin

14h Pétanque en doublette (5€/personne)

20h Grillades au choix frites 8€

21h Diffusion de la finale TOP 14 sur grand écran

22h30 Brandon de la Saint-Jean

23h Bal disco avec le podium ECLAIR

Dimanche 28 juin

11h Départ de la sérénade animée par MATHIEU GUILBERT

3 jours de fête, de convivialité et de bonne humeur ! 20 .

Cabanac-Cazaux 31160 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête locale, 3 days of festivities, conviviality and good cheer!

L’événement FÊTE DU PONT Cabanac-Cazaux a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE