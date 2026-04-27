Fête du pont Scheibenhard
Fête du pont Scheibenhard samedi 6 juin 2026.
Scheibenhard
Fête du pont
Scheibenhard Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Animations de rue, marché du terroir, exposition d’artisans, manèges, animations musicales, restauration sur place.
Animations de rue, marché du terroir, exposition d’artisans, manèges, animations musicales, restauration sur place. .
Scheibenhard 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 80 82
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English :
Street entertainment, local market, crafts exhibition, merry-go-rounds, musical entertainment, on-site catering.
L’événement Fête du pont Scheibenhard a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg