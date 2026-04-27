Scheibenhard

Fête du pont

Scheibenhard Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Animations de rue, marché du terroir, exposition d’artisans, manèges, animations musicales, restauration sur place.

Animations de rue, marché du terroir, exposition d’artisans, manèges, animations musicales, restauration sur place. .

Scheibenhard 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 80 82

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English :

Street entertainment, local market, crafts exhibition, merry-go-rounds, musical entertainment, on-site catering.

L’événement Fête du pont Scheibenhard a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg