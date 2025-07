Fête du Porc noir de Bigorre Village Beaucens

Fête du Porc noir de Bigorre Village Beaucens samedi 2 août 2025.

Fête du Porc noir de Bigorre

Village BEAUCENS Beaucens Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Début : 2025-08-02 11:20:00

fin : 2025-08-03 02:00:00

2025-08-02

Une journée pour mettre à l’honneur le Porc Noir de Bigorre et le savoir-faire local. Groupe folklorique, chants traditionnels, marché de producteur, jeux pour enfant et repas convivial viendront rythmer la journée.

Organisée par le comité des fêtes de Beaucens.

Le programme :

– 12h Ouverture officielle et remise des clefs du village

– 12h30 Apéritif animé par Lo Guit Fanfare, bière locale, vin, charcuteries et grillades par l’association des chasseurs

Repas festif autour du porc noir :

– de 13h à 19h Marché des producteurs locaux

– 14h30 Danses folkloriques et initiation

– 15h Bal gascon avec Parpalhon

– 16h30 Jeux traditionnels et courses de cochon

– 18h Apéritif animé par la FAF

– repas du soir

Infos et réservations 06 40 58 31 63.

Soirée dansante. .

Village BEAUCENS Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 58 31 63

English :

A day to celebrate Porc Noir de Bigorre and local know-how. Folklore groups, traditional songs, a farmer’s market, children’s games and a convivial meal will set the pace for the day.

Organized by the Beaucens festival committee.

German :

Ein Tag, an dem das Porc Noir de Bigorre und das lokale Know-how geehrt werden sollen. Folkloregruppe, traditionelle Lieder, Bauernmarkt, Spiele für Kinder und ein gemütliches Essen bestimmen den Rhythmus des Tages.

Organisiert vom Festkomitee von Beaucens.

Italiano :

Una giornata per celebrare il Porc Noir de Bigorre e il know-how locale. Gruppi folcloristici, canti tradizionali, un mercato contadino, giochi per bambini e un pasto conviviale scandiranno il ritmo della giornata.

Organizzata dal Comitato del Festival di Beaucens.

Espanol :

Una jornada para celebrar el Porc Noir de Bigorre y el saber hacer local. Grupos folclóricos, canciones tradicionales, mercado agrícola, juegos infantiles y una comida de convivencia marcarán el ritmo de la jornada.

Organiza el Comité de Fiestas de Beaucens.

