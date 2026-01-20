Fête du Port de pêche La Rochelle

Fête du Port de pêche

Port de pêche de Chef-de-Baie La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 12:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez nombreux à la Fête du Port de Pêche qui revient faire vibrer Chef de Baie !

Le Port de Pêche rassemble chaque été des milliers de Rochelais, pour célébrer la mer et ses métiers. Un rendez-vous populaire incontournable de la vie de cité.

Port de pêche de Chef-de-Baie La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Fête du Port de pêche

Come one, come all to the Fête du Port de Pêche (Fishing Harbour Festival), which is back to rock Chef de Baie!

