Fête du port des Callonges

Port des Callonges Braud-et-Saint-Louis Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La fête du Port des Callonges est LA véritable institution estivale au port des Callonges !

L’esprit village et familial va flotter dans l’air toute la journée du 14 Juillet !

Une journée festive sous le règne de la bonne humeur qui s’achève en soirée autour de bons produits locaux et un superbe feu d’artifice sonorisé ! .

Port des Callonges Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 88 88 contact@estuaire-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du port des Callonges

L’événement Fête du port des Callonges Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde