Fête du port Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Fête du port Port de l’Aber Wrac’h Landéda lundi 28 juillet 2025.

Fête du port

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Début : 2025-07-28 18:00:00

fin : 2025-07-28

2025-07-28

À l’occasion de l’arrivée de l’étape du Tourduf (Tour du Finistère à la voile), le port s’anime pour une grande soirée festive !

CONCERTS Dès 19h15

Manolo

Un artiste singulier et multi-instrumentiste, Manolo mêle mélancolie et énergie festive avec ses compositions originales. Accordéon, drum pan, horse box… parfois joués en simultané ! Une performance live à ne pas manquer.

The Fanatiks

Un reggae puissant et inspiré, nourri d’influences roots, new roots et rock. En tournée avec leur nouvel album Stronger Than Us, The Fanatiks livrent un show vibrant et engagé.

Swiff Bounty & BroZeartH Sound

Swiff Bounty, chanteur reggae à la voix atypique, vous embarque dans son univers aux ambiances variées, accompagné du sélecta Raffiki (BroZeartH Sound). Une expérience à vivre entre groove, émotion et danse.

BroZeartH Sound

Sélecta Raffiki prolonge la soirée avec une sélection vinyle 100 % Roots Reggae Dub, dans la pure tradition des sound systems jamaïcains.

RESTAURATION Dès 19h

Rendez-vous sur le terre-plein du port où plusieurs foodtrucks vous proposeront un large choix de plats

fish & chips, burgers, effiloché de cochon, galettes, galettes-saucisses, gaufres salées, crêpes sucrées, glaces… .

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 93 06

L’événement Fête du port Landéda a été mis à jour le 2025-07-20 par OT PAYS DES ABERS