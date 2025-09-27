Fête du potimarron Cour des communs Lunéville

Fête du potimarron Cour des communs Lunéville samedi 27 septembre 2025.

Fête du potimarron

Cour des communs Château de Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:30:00

Date(s) :

2025-09-27

35e édition organisée par la Société d’horticulture de Lunéville

Découvrez de nombreuses espèces de cucurbitacées et la façon de les cuisiner Objets de décoration à base de calebasses et coloquintes sèches peintes Collection de plantes aromatiques et animations pour les enfants.

Buvette et restauration sur place. Entrée Libre.Tout public

0 .

Cour des communs Château de Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 17 31 55 sh.luneville@gmail.com

English :

35th edition organized by the Lunéville Horticultural Society

Discover numerous species of cucurbits and how to cook them ? Decorative objects made from gourds and painted dried coloquintes ? Collection of aromatic plants and activities for children.

Refreshments and catering on site. Free admission.

German :

35. Ausgabe, organisiert von der Société d’horticulture de Lunéville

Entdecken Sie zahlreiche Arten von Kürbisgewächsen und wie man sie zubereitet ? Dekorationsgegenstände aus bemalten Kalebassen und getrockneten Koloquinte ? Sammlung von aromatischen Pflanzen und Animationen für Kinder.

Getränke und Speisen vor Ort. Freier Eintritt.

Italiano :

35a edizione organizzata dalla Società Orticola di Lunéville

Scoprire numerose specie di cucurbitacee e come cucinarle? Oggetti decorativi realizzati con zucche e coloquintes secche dipinte? Collezione di piante aromatiche e attività per bambini.

Rinfresco e ristorazione sul posto. Ingresso libero.

Espanol :

35ª manifestación organizada por la Sociedad de Horticultura de Lunéville

Descubra numerosas especies de cucurbitáceas y cómo cocinarlas ? Objetos decorativos realizados con calabazas y coloquintes secos pintados ? Colección de plantas aromáticas y actividades para niños.

Refrescos y restauración in situ. Entrada gratuita.

L’événement Fête du potimarron Lunéville a été mis à jour le 2025-08-06 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS