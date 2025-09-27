Fête du potimarron Cour des communs Lunéville
Fête du potimarron Cour des communs Lunéville samedi 27 septembre 2025.
Fête du potimarron
Cour des communs Château de Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle
35e édition organisée par la Société d’horticulture de Lunéville
Découvrez de nombreuses espèces de cucurbitacées et la façon de les cuisiner Objets de décoration à base de calebasses et coloquintes sèches peintes Collection de plantes aromatiques et animations pour les enfants.
Buvette et restauration sur place. Entrée Libre.Tout public
Cour des communs Château de Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 17 31 55 sh.luneville@gmail.com
English :
35th edition organized by the Lunéville Horticultural Society
Discover numerous species of cucurbits and how to cook them ? Decorative objects made from gourds and painted dried coloquintes ? Collection of aromatic plants and activities for children.
Refreshments and catering on site. Free admission.
German :
35. Ausgabe, organisiert von der Société d’horticulture de Lunéville
Entdecken Sie zahlreiche Arten von Kürbisgewächsen und wie man sie zubereitet ? Dekorationsgegenstände aus bemalten Kalebassen und getrockneten Koloquinte ? Sammlung von aromatischen Pflanzen und Animationen für Kinder.
Getränke und Speisen vor Ort. Freier Eintritt.
Italiano :
35a edizione organizzata dalla Società Orticola di Lunéville
Scoprire numerose specie di cucurbitacee e come cucinarle? Oggetti decorativi realizzati con zucche e coloquintes secche dipinte? Collezione di piante aromatiche e attività per bambini.
Rinfresco e ristorazione sul posto. Ingresso libero.
Espanol :
35ª manifestación organizada por la Sociedad de Horticultura de Lunéville
Descubra numerosas especies de cucurbitáceas y cómo cocinarlas ? Objetos decorativos realizados con calabazas y coloquintes secos pintados ? Colección de plantas aromáticas y actividades para niños.
Refrescos y restauración in situ. Entrada gratuita.
