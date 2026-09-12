Fête du potimarron Cour des communs Lunéville

Informations pratiques

Lunéville

Fête du potimarron

Cour des communs Château de Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

36e édition organisée par la Société d’Horticulture de Lunéville.

Découvrez de nombreuses espèces de cucurbitacées et la façon de les cuisiner.

Objets de décoration à base de calebasses et coloquintes peintes.

Collection de plantes aromatiques.

Animations pour les enfants.

Buvette et restauration sur place. Entrée libreTout public

0 .

Cour des communs Château de Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 17 31 55 sh.luneville@gmail.com

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English :

36th edition organized by the Lunéville Horticultural Society.

Discover many species of cucurbits and learn how to cook them.

Decorative items made from painted gourds and coloquintes.

Collection of aromatic plants.

Activities for children.

Refreshments and food available on site. Free admission

L’événement Fête du potimarron Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS