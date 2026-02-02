Fête du Printemps 37ème foire aux fleurs Saint-Genis-de-Saintonge
Fête du Printemps 37ème foire aux fleurs Saint-Genis-de-Saintonge dimanche 29 mars 2026.
Fête du Printemps 37ème foire aux fleurs
Place du Champ de Foire Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Depuis plus de 30 ans, le comité des loisirs organise sa traditionnelle Foire aux fleurs Fête du Printemps
Nous avons une cinquantaine d’exposants horticulture, fleuriste, pépiniériste, paysagiste, artisanat local, gastronomie…
.
Place du Champ de Foire Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 86 50 52 loisirsstgenis17240@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For over 30 years, the Comité des Loisirs has organized its traditional Foire aux fleurs Fête du Printemps
We have around fifty exhibitors: horticulture, florists, nurserymen, landscapers, local crafts, gastronomy…
L’événement Fête du Printemps 37ème foire aux fleurs Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-01-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge