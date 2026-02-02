Fête du Printemps 37ème foire aux fleurs Saint-Genis-de-Saintonge

Fête du Printemps 37ème foire aux fleurs

Place du Champ de Foire Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Depuis plus de 30 ans, le comité des loisirs organise sa traditionnelle Foire aux fleurs Fête du Printemps

Nous avons une cinquantaine d’exposants horticulture, fleuriste, pépiniériste, paysagiste, artisanat local, gastronomie…

Place du Champ de Foire Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 86 50 52 loisirsstgenis17240@yahoo.com

English :

For over 30 years, the Comité des Loisirs has organized its traditional Foire aux fleurs Fête du Printemps

We have around fifty exhibitors: horticulture, florists, nurserymen, landscapers, local crafts, gastronomy…

