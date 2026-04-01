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Fête du printemps 3ème édition Rue du Port Aimé Saint-Sigismond

Fête du printemps 3ème édition Rue du Port Aimé Saint-Sigismond dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Rue du Port Aimé

Adresse : Foyer communal

Ville : 85420 Saint-Sigismond

Département : Vendée

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saint-Sigismond

Fête du printemps 3ème édition

Rue du Port Aimé Foyer communal Saint-Sigismond Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :
2026-04-19

Marché de producteurs, marches et vide-grenier
Marché de producteurs, créateurs, artisans.
Vide-greniers.
Marche-quizz de 5km à 10h.

Buvette et restauration sur place.

Tarifs vide-greniers
Pro = 5€ mètre linéaire sur inscription
Part = 2€ mètre linéaire sur inscription
Marche = 3€ personne

Entrée libre
Réservation et renseignements lescopainsbarjots@gmail.com 0687365375

Événement organisé par Les Copains Barjots.   .

Rue du Port Aimé Foyer communal Saint-Sigismond 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 87 36 53 75  lescopainsbarjotstsimin@gmail.com

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English :

Farmers’ market, walks and garage sale

L’événement Fête du printemps 3ème édition Saint-Sigismond a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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