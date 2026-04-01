Fête du printemps 3ème édition Rue du Port Aimé Saint-Sigismond
Fête du printemps 3ème édition Rue du Port Aimé Saint-Sigismond dimanche 19 avril 2026.
Saint-Sigismond
Fête du printemps 3ème édition
Rue du Port Aimé Foyer communal Saint-Sigismond Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19 17:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Marché de producteurs, marches et vide-grenier
Marché de producteurs, créateurs, artisans.
Vide-greniers.
Marche-quizz de 5km à 10h.
Buvette et restauration sur place.
Tarifs vide-greniers
Pro = 5€ mètre linéaire sur inscription
Part = 2€ mètre linéaire sur inscription
Marche = 3€ personne
Entrée libre
Réservation et renseignements lescopainsbarjots@gmail.com 0687365375
Événement organisé par Les Copains Barjots. .
Rue du Port Aimé Foyer communal Saint-Sigismond 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 87 36 53 75 lescopainsbarjotstsimin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Farmers’ market, walks and garage sale
L’événement Fête du printemps 3ème édition Saint-Sigismond a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
À voir aussi à Saint-Sigismond (Vendée)
- Nordic Tour Alpvengers Saint-Sigismond 15 décembre 2026