Fête du printemps 3ème édition Rue du Port Aimé Saint-Sigismond

Saint-Sigismond

Fête du printemps 3ème édition

Rue du Port Aimé Foyer communal Saint-Sigismond Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Marché de producteurs, marches et vide-grenier

Marché de producteurs, créateurs, artisans.

Vide-greniers.

Marche-quizz de 5km à 10h.

Buvette et restauration sur place.

Tarifs vide-greniers

Pro = 5€ mètre linéaire sur inscription

Part = 2€ mètre linéaire sur inscription

Marche = 3€ personne

Entrée libre

Réservation et renseignements lescopainsbarjots@gmail.com 0687365375

Événement organisé par Les Copains Barjots. .

Rue du Port Aimé Foyer communal Saint-Sigismond 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 87 36 53 75 lescopainsbarjotstsimin@gmail.com

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English :

Farmers’ market, walks and garage sale

L’événement Fête du printemps 3ème édition Saint-Sigismond a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin