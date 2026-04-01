Fête du Printemps 4e édition

Château de Chanteloup Chanteloup Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-05-16

Le Parc du Château de Chanteloup organise sa quatrième Fête du Printemps le vendredi et le samedi du Pont de l’Ascension.

Dans un écrin protégé, venez profitez de la présence d’une cinquantaine d’exposants se diviseront en 3 villages

– Village Producteurs locaux Produits laitiers, glaces artisanales, produits cidricoles, ail noir …

– Village Art & Artisanat Sculptures, peintures, travail de l’osier, créations textiles, bijoux …

– Village Nature Plantes, travail du bois, articles de jardin, animaux de race normande, pêche …

Et bien d’autres !

De nombreuses animations vous sont proposées sur place toute la journée exposition de tracteurs anciens, tir à l’arc, animations pêches, balade à poney , promenades en calèche, création en direct, ateliers, conférences …

Restauration et buvette sur place. .

Château de Chanteloup Chanteloup 50510 Manche Normandie +33 2 33 61 31 52 chateau@dechanteloup.fr

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English : Fête du Printemps 4e édition

L’événement Fête du Printemps 4e édition Chanteloup a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Granville Terre et Mer