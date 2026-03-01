Fête du Printemps à Bovila Fargues Porte-du-Quercy

Fête du Printemps à Bovila

Fargues Bovila Porte-du-Quercy Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

La Fête du Printemps est un moment convivial rassemblant les habitants autour d’un repas festif et d’une animation musicale

La Fête du Printemps est un moment convivial rassemblant les habitants autour d’un repas festif et d’une animation musicale. Une occasion idéale pour célébrer l’arrivée des beaux jours dans une ambiance chaleureuse et festive.

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Fargues Bovila Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 78 48 48 61

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English :

La Fête du Printemps is a convivial event that brings residents together for a festive meal and musical entertainment

L’événement Fête du Printemps à Bovila Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-03-11 par OT CVL Castelnau-Montratier