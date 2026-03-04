Fête du Printemps à Cornac

230 Route du Vignoble Cornac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Spectacles de cirque, ateliers cirque, créations végétales, maquillage, concours de piment

Spectacles de cirque, ateliers cirque, créations végétales, maquillage, concours de piment. Un marché aux plants (légumes, fleurs…), des démonstrations de sculptures à la tronçonneuse, forge. Des expositions d'artistes et artisans locaux

Un bal électro trad

Restauration et buvette sur place

Proposé par les Effilochés

.

230 Route du Vignoble Cornac 46130 Lot Occitanie +33 6 33 63 84 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Circus shows, workshops: circus, plant creations, make-up, chilli pepper contest

L’événement Fête du Printemps à Cornac Cornac a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Vallée de la Dordogne