Fête du Printemps à Cornac Cornac

Fête du Printemps à Cornac
230 Route du Vignoble Cornac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-02 10:00:00
Spectacles de cirque, ateliers cirque, créations végétales, maquillage, concours de piment. Un marché aux plants (légumes, fleurs…), des démonstrations de sculptures à la tronçonneuse, forge. Des expositions d'artistes et artisans locaux
Un bal électro trad
Restauration et buvette sur place
Proposé par les Effilochés
230 Route du Vignoble Cornac 46130 Lot Occitanie +33 6 33 63 84 00
English :
Circus shows, workshops: circus, plant creations, make-up, chilli pepper contest
