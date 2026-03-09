Fête du Printemps à Oussan soirée Boum avec DJ Polo Au restaurant Oussan Escots

Fête du Printemps à Oussan soirée Boum avec DJ Polo

Au restaurant Oussan 65 Chemin de Sarlabous Escots Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Fête du printemps au resto Oussan. Plat unique à 10€.

Soirée avec le groupe TYKE POP.

Réservation conseillée au 09 77 38 77 23.

.

Au restaurant Oussan 65 Chemin de Sarlabous Escots 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 58 18 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spring party at resto Oussan. Single course at 10?

Evening with TYKE POP.

Reservations recommended on 09 77 38 77 23.

L’événement Fête du Printemps à Oussan soirée Boum avec DJ Polo Escots a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65