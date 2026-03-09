Fête du Printemps à Oussan soirée Boum avec DJ Polo Au restaurant Oussan Escots
Fête du Printemps à Oussan soirée Boum avec DJ Polo Au restaurant Oussan Escots samedi 25 avril 2026.
Au restaurant Oussan 65 Chemin de Sarlabous Escots Hautes-Pyrénées
Début : 2026-04-25 18:00:00
fin : 2026-04-25
2026-04-25
Fête du printemps au resto Oussan. Plat unique à 10€.
Soirée avec le groupe TYKE POP.
Réservation conseillée au 09 77 38 77 23.
Au restaurant Oussan 65 Chemin de Sarlabous Escots 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 58 18 36
English :
Spring party at resto Oussan. Single course at 10?
Evening with TYKE POP.
Reservations recommended on 09 77 38 77 23.
