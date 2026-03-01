Fête du Printemps Angoulême
Fête du Printemps Angoulême vendredi 20 mars 2026.
Fête du Printemps
Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 16:30:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Le CSCS MJC Rives de Charente organise, en partenariat avec les écoles et les associations des parents d’élèves des quartiers de Saint-Cybard et L’Houmeau, la 3ᵉ édition de la Fête du Printemps
Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 81 03 secretariat@cscs-rivesdecharente.com
English :
The CSCS MJC Rives de Charente, in partnership with the schools and parents’ associations of the Saint-Cybard and L’Houmeau districts, is organizing the 3? edition of the Fête du Printemps
L’événement Fête du Printemps Angoulême a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême