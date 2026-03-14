Fête du Printemps au Château Petit Sonnailler D 16 Aurons

Fête du Printemps au Château Petit Sonnailler

Du samedi 21 au dimanche 22 mars 2026 le samedi de 16h à 21h. Le dimanche de 10h à 19h. D 16 Château du Petit Sonnailler Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-21

Le Château Petit Sonnailler fête le Printemps !

La famille Brulat vous accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour déguster le nouveau rosé du domaine.

Durant ce week-end festif, vous pourrez déguster les vins du domaine, flâner sur les étals du marché artisanal et peut-être y trouverez-vous votre prochain coup de cœur déco !

Une petite restauration et un foodtruck seront également disponibles pour vous régaler. .

D 16 Château du Petit Sonnailler Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 34 47 jc.brulat@club-internet.fr

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English :

Château Petit Sonnailler celebrates Spring!

The Brulat family welcomes you in a warm and friendly atmosphere to taste the estate’s new rosé.

L’événement Fête du Printemps au Château Petit Sonnailler Aurons a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Massif des Costes