Fête du Printemps BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Fête du Printemps

BAGNERES-DE-BIGORRE Aux alentours du Jardin des Vignaux Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

La Ville de Bagnères-de-Bigorre organise sa toute première Fête du Printemps !

Cette journée d’animations autour de la nature et de la biodiversité, dédiée aux familles, est l’occasion pour la ville de lancer son Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) auprès du grand public.

.

BAGNERES-DE-BIGORRE Aux alentours du Jardin des Vignaux Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

The town of Bagnères-de-Bigorre is organizing its very first Spring Festival!

This family-friendly day of activities around nature and biodiversity is an opportunity for the town to launch its Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) to the general public.

L’événement Fête du Printemps Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-12-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65