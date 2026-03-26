Fête du printemps brocante

Forgevieille Saint-Germain-Beaupré Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Ce 1er mai, c’est la fête du printemps à Forgevieille. Brocante et vide-grenier, et marché aux fleurs et au miel. Restauration rapide proposée sur place.

La réservation d’emplacement pour le vide-grenier est conseillée. .

Forgevieille Saint-Germain-Beaupré 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 76 19

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English :

L’événement Fête du printemps brocante Saint-Germain-Beaupré a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pays Sostranien