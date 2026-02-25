Fête du printemps Salle des Fêtes Burgnac

Fête du printemps

Salle des Fêtes 172, Route de Beynac Burgnac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Ce sera la troisième Fête du printemps qu’organisera le comité des fêtes de Burgnac au niveau de la salle polyvalente.

Pour fêter la venue des jours plus doux, vous aurez le plaisir de pouvoir chiner sur les stands du vide-greniers, puis de penser à faire vos emplettes de fleurs et plantes dans le cadre du marché aux plantes, et enfin, le marché de Pays vous donnera la possibilité de trouver des produits du terroir à emporter chez vous ou à consommer sur place: le tout complété de sandwichs, frites et grillades et gâteaux pour le dessert.

Buvette également sur place.

De quoi donc se divertir tout au long de la journée ! .

+33 6 85 36 14 06 betty.barataud@orange.fr

English : Fête du printemps

