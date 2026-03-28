Fête du Printemps Châlette-sur-Loing
Fête du Printemps Châlette-sur-Loing vendredi 10 avril 2026.
Fête du Printemps
32 Rue Claude Debussy Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:30:00
fin : 2026-04-10 20:30:00
Date(s) :
2026-04-10
Fête du Printemps
Venez fêter l’arrivée du printemps ! Entrée libre et gratuite. Organisé par l’AMAPP du Loing. .
32 Rue Claude Debussy Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 09 78 17 98
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English :
Spring Festival
L’événement Fête du Printemps Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-28 par OT MONTARGIS
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