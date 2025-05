Fête du Printemps – Château de Chanteloup Chanteloup, 30 mai 2025 07:00, Chanteloup.

Manche

Fête du Printemps Château de Chanteloup CHANTELOUP Chanteloup Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-30

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-30

Le Parc du Château de Chanteloup organise sa Fête du Printemps le vendredi et le samedi du Pont de l’Ascension, les 30 et 31 mai 2025.

Dans un écrin protégé, venez profitez des 3 villages « Producteurs locaux », « Art & Artisanat » et « Nature ». Plus de 50 exposants locaux vous ferons découvrir leurs savoirs faires.

Profitez également de l’accès au musée du cidre et du calvados, et à la cour intérieur du château.

De nombreuses animations vous sont proposées sur place toute la journée exposition de tracteurs anciens, tir à l’arc, animations pêches dans les douves du château, promenades en calèche ou à poneys, création en direct, travail du bois, conférence, ateliers…

Rendez vous sur le site internet du château pour découvrir le programme complet.

Restauration et buvette sur place

Horaires de 10h à 18h

Le Parc du Château de Chanteloup organise sa Fête du Printemps le vendredi et le samedi du Pont de l’Ascension, les 30 et 31 mai 2025.

Dans un écrin protégé, venez profitez des 3 villages « Producteurs locaux », « Art & Artisanat » et « Nature ». Plus de 50 exposants locaux vous ferons découvrir leurs savoirs faires.

Profitez également de l’accès au musée du cidre et du calvados, et à la cour intérieur du château.

De nombreuses animations vous sont proposées sur place toute la journée exposition de tracteurs anciens, tir à l’arc, animations pêches dans les douves du château, promenades en calèche ou à poneys, création en direct, travail du bois, conférence, ateliers…

Rendez vous sur le site internet du château pour découvrir le programme complet.

Restauration et buvette sur place

Horaires de 10h à 18h .

Château de Chanteloup CHANTELOUP

Chanteloup 50510 Manche Normandie +33 2 33 61 31 52 chateau@dechanteloup.fr

English : Fête du Printemps

The Parc du Château de Chanteloup is organizing its Spring Festival on the Friday and Saturday of Ascension Day, May 30 and 31, 2025.

In a protected setting, come and enjoy the 3 villages: « Local Producers », « Art & Crafts » and « Nature ». Over 50 local exhibitors will be on hand to share their expertise.

You’ll also have access to the cider and calvados museum, and to the château’s inner courtyard.

There’s plenty to see and do all day long: antique tractor exhibition, archery, fishing in the château moat, horse-drawn carriage and pony rides, live creation, woodworking, lectures, workshops…

Visit the château website for the full program.

Catering and refreshments on site

Opening hours: 10 a.m. to 6 p.m

German :

Der Schlosspark Chanteloup veranstaltet sein Frühlingsfest am Freitag und Samstag der Himmelfahrtsbrücke, dem 30. und 31. Mai 2025.

In einem geschützten Rahmen können Sie die drei Dörfer « Lokale Produzenten », « Kunst & Handwerk » und « Natur » besuchen. Mehr als 50 lokale Aussteller werden Ihnen ihr Know-how präsentieren.

Nutzen Sie auch den Zugang zum Cidre- und Calvados-Museum und zum Innenhof des Schlosses.

Den ganzen Tag über werden vor Ort zahlreiche Veranstaltungen angeboten: Ausstellung alter Traktoren, Bogenschießen, Angelveranstaltungen im Schlossgraben, Kutschfahrten oder Ponyreiten, Live-Kreationen, Holzarbeiten, Vorträge, Workshops…

Besuchen Sie die Website des Schlosses, um das vollständige Programm zu entdecken.

Essen und Trinken vor Ort

Öffnungszeiten: von 10 bis 18 Uhr

Italiano :

Il Parc du Château de Chanteloup organizza la sua Festa di Primavera il venerdì e il sabato dell’Ascensione, il 30 e 31 maggio 2025.

In un ambiente protetto, potrete visitare i 3 villaggi: « Produttori locali », « Arti e mestieri » e « Natura ». Più di 50 espositori locali saranno a disposizione per condividere le loro competenze.

Avrete inoltre accesso al museo del sidro e del calvados e al cortile interno del castello.

Per tutto il giorno sono previsti numerosi intrattenimenti, tra cui un’esposizione di trattori d’epoca, tiro con l’arco, pesca nel fossato del castello, passeggiate in carrozza e su pony, creazioni dal vivo, lavori in legno, conferenze e laboratori…

Per il programma completo, visitate il sito web del castello.

Ristorazione e rinfreschi in loco

Orario di apertura: dalle 10.00 alle 18.00

Espanol :

El Parque del Castillo de Chanteloup celebra su Fiesta de Primavera el viernes y sábado de la Ascensión, 30 y 31 de mayo de 2025.

En un entorno protegido, venga a disfrutar de los 3 pueblos: « Productores locales », « Artesanía » y « Naturaleza ». Más de 50 expositores locales compartirán con usted su saber hacer.

También tendrá acceso al museo de la sidra y el calvados y al patio interior del castillo.

Durante todo el día habrá numerosas animaciones: exposición de tractores antiguos, tiro con arco, pesca en el foso del castillo, paseos en coche de caballos y ponis, creación en vivo, trabajos en madera, conferencias y talleres…

Visite el sitio web del castillo para conocer el programa completo.

Restauración y refrescos in situ

Horario de apertura: de 10:00 a 18:00

L’événement Fête du Printemps Chanteloup a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Granville Terre et Mer