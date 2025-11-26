Fête du Printemps Rue Jean Bodin Cholet

Fête du Printemps

Rue Jean Bodin Parc du Verger, Parc Jean Genet Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Le Centre Socioculturel Le Verger fête le Printemps !

Dimanche 12 avril à partir de 10h, le Centre Socioculturel Le Verger invite les habitants à venir fêter le Printemps au Parc du Verger (dit aussi Parc Jean Genet), rue Jean Bodin à Cholet. Au programme de cette matinée, diverses animations pour tous les âges sont proposées Troc plants , initiation à la danse country, ateliers de création de Printemps et coloriages… sans oublier, la fameuse chasse aux œufs ! .

Rue Jean Bodin Parc du Verger, Parc Jean Genet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 14 99 accueil@cs-leverger.fr

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English :

L’événement Fête du Printemps Cholet a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de tourisme du Choletais