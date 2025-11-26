Fête du Printemps Rue Jean Bodin Cholet
Fête du Printemps Rue Jean Bodin Cholet dimanche 12 avril 2026.
Fête du Printemps
Rue Jean Bodin Parc du Verger, Parc Jean Genet Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 12:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Le Centre Socioculturel Le Verger fête le Printemps !
Dimanche 12 avril à partir de 10h, le Centre Socioculturel Le Verger invite les habitants à venir fêter le Printemps au Parc du Verger (dit aussi Parc Jean Genet), rue Jean Bodin à Cholet. Au programme de cette matinée, diverses animations pour tous les âges sont proposées Troc plants , initiation à la danse country, ateliers de création de Printemps et coloriages… sans oublier, la fameuse chasse aux œufs ! .
Rue Jean Bodin Parc du Verger, Parc Jean Genet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 14 99 accueil@cs-leverger.fr
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English :
L’événement Fête du Printemps Cholet a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de tourisme du Choletais