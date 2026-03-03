Fête du printemps Dammarie-sur-Loing
Fête du printemps Dammarie-sur-Loing dimanche 10 mai 2026.
Fête du printemps
Dammarie-sur-Loing Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Fête de printemps
Fête de printemps marché artisanal & producteurs, organisée par Bouge en Loiret (BEL) dans le parc de la salle polyvalente. Repas champêtre sur place (réservation dès 9h). .
Dammarie-sur-Loing 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 87 25 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Spring Party
L’événement Fête du printemps Dammarie-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-03 par OT GATINAIS SUD