Fête du printemps

Dammarie-sur-Loing Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

2026-05-10

Fête de printemps marché artisanal & producteurs, organisée par Bouge en Loiret (BEL) dans le parc de la salle polyvalente. Repas champêtre sur place (réservation dès 9h). .

Dammarie-sur-Loing 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 87 25 32

English :

Spring Party

