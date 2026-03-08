Fête du printemps de Daglan 2026

Daglan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Fête du printemps et des plantes Marché aux fleurs vivaces et annuelles

Expositions d’artisanats d’arts.

12 h30 Repas complet poule au pot farcie 25 € adulte enfant 12€ résa 06 42 43 75 01

Fête du printemps et des plantes Marché aux fleurs vivaces et annuelles plantes aromatiques, saveurs tropicales, semences, plants bio, vigne, arbres arbustes, chênes truffiers, rosiers…Arbres fruitiers

Expositions d’artisanats d’arts

12 h30 Repas complet poule au pot farcie 25 € adulte enfant 12 € réservations au 06 42 43 75 01 ou 05 53 28 41 16 .

Daglan 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 41 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du printemps de Daglan 2026

Flower market, perennials and annuals, aromatic plants, aquatic plants, tropical flavors, seeds, organic plants, vines, trees, shrubs, truffle oaks, rose bushes?

Arts and crafts exhibitions.

12H30 Full meal: stuffed poule au pot

Information and reservations: 05 53 28 41 16 06 42 43 7

L’événement Fête du printemps de Daglan 2026 Daglan a été mis à jour le 2026-03-05 par Périgord Noir Vallée Dordogne