Fête du Printemps des francophones & francophiles (4e édition) – Spéciale Cambodge – Dimanche 29 Mars 2026, Salle Maurice Koehl, Bussy-Saint-Georges

Fête du Printemps des francophones & francophiles (4e édition) – Spéciale Cambodge – Dimanche 29 Mars 2026 Dimanche 29 mars, 12h00 Salle Maurice Koehl Seine-et-Marne

Entrée libre et sur Réservation

L’Association Maison Francophonie de Bussy-St-Georges (AMF-BSG) en Seine et Marne (77600) vous invite le dimanche 29 mars 2026, salle Maurice Koehl, cour de la Rivière, à Célébrer l’Interculturalité et le Multilinguisme autour de Chants, Danses, Poésies, Défilé, Arts martiaux, Sport, Stand d’Expositions Vente Tableaux des Jeunes talents francophones , Stand Gastronomie etc.. durant la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie de l’OIF.

Pour cette 4e Edition Spéciale Cambodge, ce pays sera mis à l’Honneur en prévision du Sommet de la Francophonie, qui se déroulera en Novembre 2026 à Phnom Penh.

La Vision de l’Association AMF-BSG déclinée chaque année lors de la Fête du Printemps, est de créer un univers poétique et festif.

L’Événement réunira Francophones & Francophiles pour imaginer le monde de Demain autour d’une Langue porteuse de Paix, d’Amour et de Tolérance entre les peuples.

Nous œuvrons pour une Francophonie de Proximité !

Dialogue & Cohésion sociale

Vivre & Agir Ensemble pour la Paix

Salle Maurice Koehl – Bussy St Georges 77600

Entrée à partir de 12h

Ouverture du Spectacle à 13h30

Salle Maurice Koehl Cour de la Rivière Bussy-St-Georges 77600 Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie

Programme en cours de réalisation courant 15 Mars 2026