Fête du printemps des P’tits B Bibliothèque Hénon

Fête du printemps des P’tits B

Bibliothèque 6 Rue de l’Armel Hénon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Les jeunes bénévoles organisent leur première animation.

Au programme ateliers cuisine, activités manuelles, jeux de société et casque de réalité virtuel.

Inscription obligatoire. .

Bibliothèque 6 Rue de l’Armel Hénon 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 49 62

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English :

L’événement Fête du printemps des P’tits B Hénon a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor