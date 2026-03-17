Fête du printemps des P’tits B Bibliothèque Hénon
Fête du printemps des P’tits B Bibliothèque Hénon mercredi 8 avril 2026.
Fête du printemps des P’tits B
Bibliothèque 6 Rue de l’Armel Hénon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-08 16:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Les jeunes bénévoles organisent leur première animation.
Au programme ateliers cuisine, activités manuelles, jeux de société et casque de réalité virtuel.
Inscription obligatoire. .
Bibliothèque 6 Rue de l’Armel Hénon 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 49 62
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English :
L’événement Fête du printemps des P’tits B Hénon a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor