Fête du printemps en chansons TRONCENS Troncens samedi 14 mars 2026.
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-03-14 20:30:00
L’association Sport Loisirs, Troncens et Bastide vous propose une soirée chants avec la Chorale Les Collines Enchantées .
Petite restauration sur place de 19h à 20h15.
TRONCENS Salle des fêtes Troncens 32230 Gers Occitanie
English :
The Sport Loisirs, Troncens et Bastide association invites you to an evening of singing with the Les Collines Enchantées choir.
Catering available from 7pm to 8:15pm.
