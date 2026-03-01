Fête du printemps en chansons TRONCENS Troncens

Fête du printemps en chansons

L’association Sport Loisirs, Troncens et Bastide vous propose une soirée chants avec la Chorale Les Collines Enchantées .

Petite restauration sur place de 19h à 20h15.

English:

The Sport Loisirs, Troncens et Bastide association invites you to an evening of singing with the Les Collines Enchantées choir.

Catering available from 7pm to 8:15pm.

