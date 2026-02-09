Fête du Printemps et de la Nature au Château de la Garenne Château de la Garenne Val en Vignes

Fête du Printemps et de la Nature au Château de la Garenne

Château de la Garenne 3 lieu dit La Garenne Val en Vignes Deux-Sèvres

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

2026-04-18

Au Château de la Garenne, le printemps rime avec Nature. Découvrez le patrimoine local, dans ce refuge de la faune et de la flore. Les amoureux de la biodiversité pourront se rencontrer, échanger avec les exposants. Des animations auront lieu tout le week-end

Au Château de la Garenne, le printemps rime avec Nature. Tout en découvrant le patrimoine local, dans ce refuge de la faune et de la flore, célébrez avec nous le renouveau de la Nature. Les amoureux de la biodiversité pourront se rencontrer, échanger avec les exposants herboristes, botanistes, producteurs de semences, de plants, d’aromatiques bio, de légumes anciens, de graines et herbes gourmandes, des potiers, vanniers, tisserands, apiculteurs, créateurs de nichoirs, de savons naturels) découvrir des produits d’exception, des expositions de photos, de tableaux. .

Château de la Garenne 3 lieu dit La Garenne Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 067803721 mariefrancemignot@gmail.com

English : Fête du Printemps et de la Nature au Château de la Garenne

At Château de la Garenne, spring rhymes with nature. Discover the local heritage in this haven for flora and fauna. Biodiversity lovers will be able to meet and chat with exhibitors. Activities, workshops and a Plant Troc will take place throughout the weekend.

