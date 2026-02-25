Fête du printemps et vide-greniers à Entressen La Grange Entressen Istres

Fête du printemps et vide-greniers à Entressen

Dimanche 29 mars 2026 de 9h à 18h. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Ça bourgeonne à Entressen ! Fêtez le printemps avec de multiples animations floralies, ateliers enfants, vide greniers …

Evènement qui fait la part belle à la nature et à la botanique ! Au programme de la journée



– Marché aux plantes et aux fleurs

– Ateliers enfants

– Balades à poneys

– Animation musicale

– Infos sur les frelons et les abeilles

– Conseils de jardinage.



Restauration sur place avec animation musicale



Pour le vide grenier, les réservations sont en cours via HelloAsso ou aux permanences, renseignements au 06.19.29.42.28



Pour la fête du printemps, infos au 06.64.30.87.50 .

La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 30 87 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s budding in Entressen! Celebrate spring with a variety of events: flower shows, children’s workshops, garage sales…

L’événement Fête du printemps et vide-greniers à Entressen Istres a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme d’Istres