FÊTE DU PRINTEMPS

Finestret Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-11 12:00:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

2026-04-11

Le café associatif de Finestret organise la Fête du Printemps le 11 avril. Au programme tombola, et concert du groupe Paradaïka. Entrée libre et restauration sur place.

Finestret 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 23 90 57 78

English :

The Finestret café associatif is organizing its Spring Festival on April 11. On the program: tombola, and concert by the group Paradaïka. Free admission and on-site catering.

