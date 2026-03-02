FÊTE DU PRINTEMPS Finestret
FÊTE DU PRINTEMPS Finestret samedi 11 avril 2026.
FÊTE DU PRINTEMPS
Finestret Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 12:00:00
fin : 2026-04-11 16:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Le café associatif de Finestret organise la Fête du Printemps le 11 avril. Au programme tombola, et concert du groupe Paradaïka. Entrée libre et restauration sur place.
Finestret 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 23 90 57 78
English :
The Finestret café associatif is organizing its Spring Festival on April 11. On the program: tombola, and concert by the group Paradaïka. Free admission and on-site catering.
