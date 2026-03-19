Fête du printemps La Bambouseraie en Cévennes Générargues
Fête du printemps La Bambouseraie en Cévennes Générargues dimanche 19 avril 2026.
Fête du printemps
La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues Gard
Tarif : 11.5 – 11.5 – 11.5 EUR
4 à 12 ans inclus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:30:00
fin : 2026-04-19 19:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Le printemps s’installe à La Bambouseraie… et avec lui, une journée festive placée sous le signe du renouveau, de la nature et du partage
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La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues 30140 Gard Occitanie bambou@bambouseraie.fr
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English :
Spring has sprung at La Bambouseraie? and with it a festive day of renewal, nature and sharing
L’événement Fête du printemps Générargues a été mis à jour le 2026-03-19 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme