Fête du printemps La Bambouseraie en Cévennes Générargues

Fête du printemps

La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues Gard

Tarif : 11.5 – 11.5 – 11.5 EUR

4 à 12 ans inclus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:30:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Le printemps s’installe à La Bambouseraie… et avec lui, une journée festive placée sous le signe du renouveau, de la nature et du partage

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La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues 30140 Gard Occitanie bambou@bambouseraie.fr

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English :

Spring has sprung at La Bambouseraie? and with it a festive day of renewal, nature and sharing

L’événement Fête du printemps Générargues a été mis à jour le 2026-03-19 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme