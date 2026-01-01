Fête du printemps Salle du Foyer Rural et salle polyvalent Goos

Fête du printemps

Salle du Foyer Rural et salle polyvalent Route du bourg Goos Landes

Tarif : 1 – 1 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Programme en cours d’élaboration

Programme en cours d’élaboration .

Salle du Foyer Rural et salle polyvalent Route du bourg Goos 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 47 32 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Program under development

L’événement Fête du printemps Goos a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Terres de Chalosse